Zanetti: “Stiamo migliorando, è mancata la precisione”

"I complimenti non mi sono mai piaciuti senza punti - dichiara il tecnico dell'Hellas - stiamo costruendo qualcosa: abbiamo incontrato due grandi squadre in fila. Oggi abbiamo avuto la forza di mettere la Roma in difficoltà, ma bisogna essere cinici. A un certo punto pensavo di avere in mano l'inerzia della gara, poi è arrivato il 2-0. Non dobbiamo perdere fiducia, ma consolidare il percorso. Ci dobbiamo salvare, stiamo migliorando.

Giovane e Orban sono alla terza partita insieme ma c'è margine per dialogare. Oggi è mancata precisione, oltre alla fortuna. Dobbiamo servire palloni, creare altre occasioni. Entrambi hanno tanto da dare e qualità, è questione di tempo.

I numeri sono incredibili: abbiamo tirato 40 volte in 3 partite con 0 gol. Giovane è diverso, sarebbe un esterno e siamo noi a volerlo attaccante. Orban invece ha sempre segnato e ha confidenza con il gol. Adesso è cosi, ma non perdiamo fiducia. I gol arriveranno, ciò che mi preme di più è quel che fa la squadra. Adesso concediamo poco e creiamo tanto e la strada è quella giusta. Devono stare tranquilli e lavorare. Non esistono attaccanti che segnano tanto senza supporto.