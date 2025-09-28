Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa il 2-0 patito dal Verona a Roma contro i giallorossi.
gazzanet
Zanetti: “Stiamo migliorando, è mancata la precisione”
"I complimenti non mi sono mai piaciuti senza punti - dichiara il tecnico dell'Hellas - stiamo costruendo qualcosa: abbiamo incontrato due grandi squadre in fila. Oggi abbiamo avuto la forza di mettere la Roma in difficoltà, ma bisogna essere cinici. A un certo punto pensavo di avere in mano l'inerzia della gara, poi è arrivato il 2-0. Non dobbiamo perdere fiducia, ma consolidare il percorso. Ci dobbiamo salvare, stiamo migliorando.
Giovane e Orban sono alla terza partita insieme ma c'è margine per dialogare. Oggi è mancata precisione, oltre alla fortuna. Dobbiamo servire palloni, creare altre occasioni. Entrambi hanno tanto da dare e qualità, è questione di tempo.
I numeri sono incredibili: abbiamo tirato 40 volte in 3 partite con 0 gol. Giovane è diverso, sarebbe un esterno e siamo noi a volerlo attaccante. Orban invece ha sempre segnato e ha confidenza con il gol. Adesso è cosi, ma non perdiamo fiducia. I gol arriveranno, ciò che mi preme di più è quel che fa la squadra. Adesso concediamo poco e creiamo tanto e la strada è quella giusta. Devono stare tranquilli e lavorare. Non esistono attaccanti che segnano tanto senza supporto.
Giochiamo tutte la gare per vincere, col Sassuolo non sarà facile. Dobbiamo avere più fame ancora, ci deve rodere questo fatto di giocare bene e guadagnare pochi punti. Meritiamo qualche punto in più, ma per far punti servono i gol".
© RIPRODUZIONE RISERVATA