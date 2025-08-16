Zanetti: “Suslov grave perdita, arriveranno nuovi giocatori”

Il tecnico ha parlato dell'infortunio riportato da Tomas Suslov: "Oggi è arrivata questa brutta notizia inaspettata. Ieri, durante l’allenamento, Tomas ha subito una distorsione da solo, e la risonanza ha confermato la rottura del crociato. Perdiamo un giocatore fondamentale, un mio giocatore, un’anima della squadra. Per l’approccio, unito alle qualità, per noi era determinante. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Andiamo quindi a perdere una pedina importante, oltre a quelle che avevamo già perso. Lui ha sempre dato tutto per questa maglia e per me, quindi gli sono vicino in questo momento difficile. Poi c’è la partita: vogliamo fare una bella figura, anche in preparazione alla prima di campionato”.

Sul mercato, Zanetti ha commentato:“Non vedo motivi per cui non debbano arrivare nuovi giocatori. Sono stati ceduti calciatori importanti, ma abbiamo un direttore sportivo di altissimo livello e un presidente che ha detto chiaramente che si farà di tutto per costruire una squadra forte. Ora il mercato entra nel vivo: io sono tranquillo, anche se penso soprattutto al fatto che tra poco ci sarà la prima partita e questi nuovi innesti dovranno essere inseriti. È chiaro che avrei voluto avere i giocatori prima, ma se cercate lamentele da parte mia non le troverete: non fa parte del mio modo di pensare. Non cerco alibi, so che devo lavorare e che la salvezza deve arrivare a giugno. Ci mettiamo a testa bassa a lavorare, sapendo che dovremo compiere un altro miracolo"