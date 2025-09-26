Zanetti: “Torniamo a Roma per riscattarci con una grande prestazione. Gagliardini c’è”

Il tecnico: "Giovane e Orban possono crescere ancora"

Redazione Hellas1903 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 17:03)

Paolo Zanetti presenta in conferenza stampa la gara del Verona con la Roma.

"Gagliardini è recuperato - spiega l'allenatore dei gialloblù - Valentini e Mosquera lavorano ancora a parte e vediamo la prossima settimana. Comunque tornare a Roma ci è di stimolo, per riscattarci, per rifarci con una grande prestazione. Incontriamo una squadra in grande forma, che infila risultati da molto tempo già dall'anno scorso. Gasperini è uno dei tecnici più bravi, con giocatori in forma che fanno la differenza. Dopo la Juventus abbiamo un'altra sfida di grandissimo livello.

Produrre tanto in avanti? Sicuramente, per vincere bisogna fare gol. Bisogna analizzare i tiri che abbiamo fatto nelle ultime due di campionato, 34, perché non sono stati tiri velleitari. Quello che è mancato è stato un pizzico di precisione, perché sono stati tiri veri, azioni costruite. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo, i nostri attaccanti devono calciare come stanno facendo.

Giovane e Orban assieme? Stiamo lavorando molto su questo. In questo momento si può lavorare sulla loro complicità, sul giocare insieme. A volte sono stati un po' individualisti, la vedo come una cosa positiva perché come ho sempre detto voglio gente con fame. Ho letto che Orban ha detto di voler fare sempre gol, quindi accetto anche che tiri da centrocampo anche perché contagia anche gli altri. Senza palla stanno facendo un grandissimo lavoro. Con la palla secondo me possono crescere molto nel duettare fra di loro.

Dietro siamo stati, a parte con la Lazio, solidi. La solidità si raggiunge con il lavoro di squadra. Poche squadre si possono permettere l'uno contro uno in campo aperto. Dobbiamo fare tutto assieme, lo stiamo facendo bene sia in attacco che in difesa. Il centrocampo sta lavorando come poche volte ha fatto l'anno scorso. Dietro abbiamo buoni giocatori che stanno crescendo dal punto di vista fisico. Con la Roma sarà uguale, gente come Soulé, Pellegrini e gli altri è pericolosa, salta l'uomo e decide. Abbiamo capito subito quello che serve, la predisposizione della squadra.

Gli altri infortunati? Oyegoke ha bisogno di una settimana. Harroui dopo la sosta può rientrare. Chi può rientrare più a breve sono Valentini e Mosquera".