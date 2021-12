Zanetti: “Verona avversario ideale per dare il massimo”

L'allenatore del Venezia: "Dobbiamo fare una grande partita"

"Contro il Verona - dice il tecnico - recuperiamo Ebuehi, per Okereke e Vacca è più sì che no. Modolo è a casa con la febbre, vediamo se domattina ne avrà ancora. Sigurdsson no, Maenpaa è a casa con il mal di schiena. Gli altri ci sono. Dopo la gara con l'Atalanta la medicina è fare una grande partita domani. Non è che dobbiamo vincere a tutti i costi, non c'è bisogno di ulteriore pressione. Sono tutti in discussione, farò scelte in base anche alle sensazioni, andremo ad affrontare la gara con l'orgoglio di chi ha preso un cazzotto in faccia. Il Verona è una grande squadra con ritmo e aggressività, merita la classifica che ha ed è per noi l'avversario ideale perchè ci costringe a dare il cento per cento. Se non faremo così rischiamo di perdere".