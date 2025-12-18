Zanzi e i programmi di Presidio: “Ecco il piano per il Verona”

Ha detto il presidente esecutivo gialloblù: "Il piano? Non è mai cambiato, da quando è stata assunta la proprietà del Verona. Ed è un piano di sviluppo, di crescita del club in tutte le aree. Abbiamo raggiunto lottando l’obiettivo della salvezza, a maggio. Dopo, sono stati ingaggiati giocatori, in estate, di un valore superiore. E dopo parlo delle giovanili, del risalto dato all’ Hellas Verona Women . A Verona, tutti i giorni della settimana c’è un evento, un appuntamento, una partita del Verona. L’Hellas è un’autentica comunità”.

Di seguito: "Sono stati effettuati interventi rilevanti per migliorare gli aspetti commerciali, c’è stata la ristrutturazione del settore del food and beverage al Bentegodi, abbiamo stretto delle partnership internazionali nel merchandising, l’ultima con un grande brand dell’abbigliamento qual è Lyle & Scott. Con noi c’è uno sponsor, Aircash, con cui c’è una splendida sinergia, che è al nostro fianco, e a proposito di sponsor siamo orgogliosi di averne con noi tanti storici da molti anni a sostegno del Verona. È stato allestito, con il supporto di Infront, uno spazio di incontro unico, l’Hellas Garden. Molto è stato fatto e molto vogliamo continuare a fare”.