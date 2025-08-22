Zanzi su Montipò: “Spero resti altri anni con noi”

Nella conferenza stampa di oggi al presidente del Verona Italo Zanzi è stato chiesto a che punto è la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Montipò. "Non è giusto commentare la trattativa - ha risposto Zanzi - ma per noi è un giocatore importantissimo su cui abbiamo massima fiducia e che speriamo possa rimanere con noi per altri anni".