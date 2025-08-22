Nella conferenza stampa di oggi al presidente del Verona Italo Zanzi è stato chiesto a che punto è la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Montipò. "Non è giusto commentare la trattativa - ha risposto Zanzi - ma per noi è un giocatore importantissimo su cui abbiamo massima fiducia e che speriamo possa rimanere con noi per altri anni".
hellas1903 news Zanzi su Montipò: “Spero resti altri anni con noi”
gazzanet
Zanzi su Montipò: “Spero resti altri anni con noi”
Il presidente: "In lui abbiamo massima fiducia, non commento la trattativa"
Il portiere e il Verona stanno cercando l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, una situazione pendente da tempo per la quale si attende la fumata bianca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA