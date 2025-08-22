hellas1903 news Zanzi: “Tifosi preoccupati? Io ne sento di contenti. La squadra sarà migliorata”

Zanzi: “Tifosi preoccupati? Io ne sento di contenti. La squadra sarà migliorata”

Il presidente del Verona: "Aircash potrebbe entrare in Presidio Investors"
Redazione Hellas1903

"Non so quali tifosi sentiate voi, ma altri che parlano con noi sono contenti delle operazioni fatte finora. Ci sono ancora dieci giorni di mercato e vedremo". Italo Zanzi risponde così sulla preoccupazione della tifoseria per il mercato del Verona.

Il presidente dell'Hellas, a margine della presentazione di Demagoj Bradaric e del main Sponsor Aircash, risponde alle domande della stampa. Come riporta larena.it, Zanzi prosegue: "Voi pensate che più il club spende più ha ed invece non è così. La formazione sarà migliorata ma noi abbiamo il dovere di guardare oltre il campo. Sin qui abbiamo fatto un buon lavoro, prendendo giocatori forti anche a titolo definitivo. L'investimento per la punta? Nessuno può garantire chi arriverà o meno a questo punto del mercato.

Non chiedetemi quale sarà l'impegno economico di Aircash. Vi posso dire che la loro sponsorizzazione è arrivata attraverso un'agenzia tradizionale che si occupa di queste cose. Non è escluso che in futuro non vi sia la possibilità di entrare nel fondo Presidio Investors".

 

