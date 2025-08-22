Zanzi: “Tifosi preoccupati? Io ne sento di contenti. La squadra sarà migliorata”

Il presidente del Verona: "Aircash potrebbe entrare in Presidio Investors"

Redazione Hellas1903 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 16:04)

"Non so quali tifosi sentiate voi, ma altri che parlano con noi sono contenti delle operazioni fatte finora. Ci sono ancora dieci giorni di mercato e vedremo". Italo Zanzi risponde così sulla preoccupazione della tifoseria per il mercato del Verona.

Il presidente dell'Hellas, a margine della presentazione di Demagoj Bradaric e del main Sponsor Aircash, risponde alle domande della stampa. Come riporta larena.it, Zanzi prosegue: "Voi pensate che più il club spende più ha ed invece non è così. La formazione sarà migliorata ma noi abbiamo il dovere di guardare oltre il campo. Sin qui abbiamo fatto un buon lavoro, prendendo giocatori forti anche a titolo definitivo. L'investimento per la punta? Nessuno può garantire chi arriverà o meno a questo punto del mercato.

Non chiedetemi quale sarà l'impegno economico di Aircash. Vi posso dire che la loro sponsorizzazione è arrivata attraverso un'agenzia tradizionale che si occupa di queste cose. Non è escluso che in futuro non vi sia la possibilità di entrare nel fondo Presidio Investors".