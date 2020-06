Zenga: “Siamo partiti male, non possiamo iniziare così le partite”

Walter Zenga commenta la sconfitta col Verona. “Siamo partiti male – dice l’allenatore del Cagliari – non abbiamo preso le misure giuste e siamo andati sotto. Poi abbiamo lottato, e alla fine potevamo con più precisione fare il secondo gol che ci avrebbe dato il pareggio. Nel momento in cui il Verona si è difeso, abbiamo cercato di cambiare il sistema di gioco, ma in area arrivavamo troppo statici. Quando sei in superiorità numerica a volte è meglio aumentare l’intensità a centrocampo, poi è stato espulso Cigarini. Dobbiamo iniziare meglio le gare nei primi venti minuti”.