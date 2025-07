Verona, 6-0 nella prima amichevole con la Top22 Dilettanti

Sotto la pioggia e davanti a 600 tifosi vanno in gol Livramento, Sarr, Agbonifo, Ajayi e De Battisti

16 luglio

Un Verona ancora incompleto supera, sotto un pioggia abbondante e davanti a 600 tifosi, la Top22 Dilettanti per 5-0 nella prima amichevole della stagione a Folgaria. Senza Ghilardi, Suslov e Harroui che raggiungeranno il gruppo domani, e senza il nuovo acquisto Giovane, impegnato con le pratiche burocratiche in Brasile (tornerà a Folgaria domenica), Zanetti imbastisce un 11 come può, facendo poi girare i giovani che sono stati convocati per il lavoro estivo. Al fischio di inizio in campo vanno Perilli, Oyegoke, Frese, Ebosse, Sarr, Niasse, Livramento, Kastanos, Bernede, Serdar e Tchatchoua.

La prima rete è di Livramento al 23' su assist dal fondo di Serdar. Frese crossa dalla sinistra al 25', Beghin devia nella sua porta per il 2-0. Sarr firma il 3-0 al 33' quando Livramento appoggia per lui in area, lo svedese mette a sedere un avversario e col sinistro batte il portiere.

Nella ripresa, con molti giovani in campo, Cissé al 58' centra la traversa con un gran sinistro dal limite, la palla resta sbatte sulla riga di porta, il Primavera Richard Agbonifo la raccoglie al limite ed è abile a eludere due avversari piazzando il diagonale sinistro per il 4-0.

Al 76' Ajayi è servito magistralmente in area da Cissé e dalla destra non sbaglia siglando il 5-0. La sesta rete è di un altro Primavera, Davide De Battisti, che si inserisce perfettamente su un cross dal fondo di Agbonifio e mette in porta da due passi.

HELLAS VERONA-TOP 22 6-0

Reti: 23' Livramento, 25' Beghin (aut.), 33' Sarr, 58' Agbonifo, 76' Ajayi, 87' De Battisti

PRIMO TEMPO — HELLAS VERONA: Perilli, Oyegoke, Frese, Ebosse, Sarr, Niasse, Livramento, Kastanos, Bernede, Serdar, Tchatchoua

A disposizione: Magro, Calabrese, Agbonifo, Mitrovic, Vermesan, Fallou, Slotsager, De Battisti, Kurti, Szimionas, Charlys, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

TOP 22 DILETTANTI VERONA: Afyf, Malagnini, Yarboye, Rossignoli, Beghin, Olivieri, Boni, Menegazzi, Righetti, Viviani, Visentini

A disposizione: Bragantini, Gallasin, Crema, Pauletto, Foroni, Rigo, Pimazzoni, Manganotti, Brunazzi, Moretti, Fiumicetti

Allenatore: Alessandro Cherobin

SECONDO TEMPO — HELLAS VERONA: Perilli, Calabrese, Agbonifo, Mitrovic, Fallou, Slotsager, De Battisti, Kurti, Charlys, Ajayi, Cisse

A disposizione: Magro, Vermesan, Szimionas

Allenatore: Paolo Zanetti

TOP 22 DILETTANTI VERONA: Bragantini, Gallasin, Crema, Pauletto, Foroni, Rigo, Pimazzoni, Manganotti, Brunazzi, Moretti, Fiumicetti

Allenatore: Alessandro Cherobin

Arbitro: Gabriele Caresia (Sez. AIA di Trento)

Assistenti: Paulo Ndoja (Sez. AIA di Bassano del Grappa), Enrico Antonini (Sez. AIA di Bassano del Grappa)