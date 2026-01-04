Verona incornato, Il Torino vince 3-0, Hellas di nuovo a picco

Simeone piazza il gol dell'ex in avvio, i granata dominano per un tempo, reazione fiacca e del Verona, poi due altre reti nel finale

Andrea Spiazzi Direttore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 20:22)

Baroni scarta Zanetti come un cioccolatino e se lo divora, il Verona sprofonda al Bentegodi col Torino e subisce il secondo 3-0 consecutivo dopo quello, più comprensibile, a San Siro. Difesa messa malissimo, centrocampo inesistente, attacco ininfluente nonostante il lavoro estenuante di Giovane che manca poco che si flagelli col silicio da quanto fa e gli viene chiesto di fare, perdendo inevitabilmente, poi, di lucidità.

Era una gara da punti, in teoria, ma evidentemente le vittorie con Atalanta e Fiorentina avevano solo illuso, se questo è il risultato: un ritorno all'indietro e anche peggio, con soli 4 tiretti in porta facili facili per il portiere. Il Torino merita ampiamente la vittoria dominando nel primo tempo, controllando nelle ripresa e ammazzando la gara nel finale.

Immancabile il gol dell'ex Simeone, poi Casadei raddoppia e nel recupero il giovane Nije fa vedere come si calcia in porta. Nel mezzo un Verona pauroso, impreciso, bucone dietro con una difesa evidentemente mal preparata, fantasma in attacco anche con 3 punte. Si salvano Al-Musrati (incredibilmente tolto per un impalpabile Gagliardini) e, come detto, Giovane do Nascimento che, con l'asticella sulla sopravvivenza come massimo risultato che il Verona ha ben piantato anche quest'anno, troverà presto nuovi lidi. Del resto il club gialloblù è da anni ormai una vetrina per giovani o riscoperti talenti.

Serdar torna titolare, così come Frese che va a sinistra. A destra c'è Oyegoke a sostituire Belghali, Orban è ancora in panchina a beneficio di Mosquera. Torino senza Masina e Pedersen, Asllani è sul mercato e va in panchina, Adams e Simeone la coppia d'attacco.

Nella prima azione il Torino è avanti e Adams manda fuori col destro. I granata partono forte e Zanetti si agita. Bella-Kotchap sbaglia in appoggio, c'è corner, la palla ballonzola davanti a Montipò, l'Hellas fatica a freddo. Giovane va in alleggerimento con un tiro centrale da fuori.

0-1, IN GOL SIMENONE. Frittata colossale del Verona al 10' quando Bernede imita Giovane col Parma e dà all'indietro verso Nelsson, che, sorpreso, liscia la palla. Giovanni Simeone è in agguato e scatta palla al piede freddando Montipò in uscita. L'argentino non esulta, anzi si scusa con l'ex pubblico.

L'Hellas reagisce con Giovane che va sul fondo e mette in mezzo, Frese sul primo palo sfiora la palla e Maripan mette in corner. I gialloblù insistono, il Torino risale con Vlasic che calcia alto al 17'.

Al 20' la squadra di Baroni va in contropiede, Bella-Kotchap mura Vlasic, poi Lazaro calcia da fuori e Montipò alza in corner.

Il Verona è intimorito e attende, con il Torino che mantiene il possesso palla e crea gioco con Vlasic e sugli esterni. Al-Musrati (unico che si salva nel grigiore generale) istruisce Bernede, il centrocampo fatica, come pure l'attacco che non riesce a gestire i palloni. Serve una scintilla per rimettere in discussione gli equilibri. Ma c'è molta imprecisione, Bernede e Mosquera sbagliano. Ilkhan calcia da fuori e centra Nunez in volto, il primo tempo se ne va con dati impietosi per l'Hellas: 14 tiri a 1 per il Torino (3-1 in porta) e 66 a 34 di possesso granata.

Zanetti prova a cambiare, e non poco a inizio ripresa: escono Al-Musrati e Oyegoke (Bernede si sposta a destra) per Gagliardini e Orban, un passaggio a tre attaccanti spregiudicato. Il Torino non si scompone e resta alto, difendendo con ordine. Paleari perde tempo e viene ammonito da Rapuano.

L'Hellas resta su ma prende il contropiede al 57': Simeone spreca. Zanetti perde la pazienza e strepita quando Rapuano ferma il gioco per i soccorsi a un granata. Giovane guadagna un corner, i gialloblù vanno in avanti con foga rischiando la ripartenza.

Il Torino è meno lucido e sbaglia alcuni appoggi dietro e in avanti. Giovane è l'anima del Verona, ma è sfinito per tutto il gioco che gli è richiesto.

Baroni effettua il primo cambio al 66': entra un altro ex, Tameze per Ilkhan, nel Verona Harroui sostituisce Serdar.

Giovane mette un cross pericolosissimo, Frese e Mosquera non ci arrivano al 68'. Mosquera spara di testa nel Camuzzoni.

Sibila vicino al palo un diagonale non irresistibile di Gineitis. Giovane sale in cattedra, salta Aboukhlal e viene steso al limite dell'area, col marocchino che viene ammonito. Non buona, però, la soluzione del brasiliano che calcia di seconda addosso al muro granata. Il numero 17 è sfinito, prende una botta, rientra.

Al 75' Casadei e Zapata sostituiscono Gineitis e Simeone. Zanetti mette gli attaccanti che gli restano: Sarr e Kastanos sostituiscono Mosquera e Bernede.

Nelsson rifila un pestone a Zapata, che tiene su la squadra. Il Torino è appesantito e getta qualche pallone prezioso, Baroni si arrabbia. Giovane va anche a chiudere nella sua metà campo, Orban calcia da fuori centralmente all'81'.

Aboukhlal resta a terra, fischi. Il marocchino esce per Dembelè, fuori anche Adams per il ventenne svedese Nije.

All'85' Tameze solo in area ha la palla del 2-0 ma Nelsson salva in corner.

CASADEI CHIUDE LA PARTITA. Il Torino chiude i conti all'87'. Lazaro recupera in difesa, imposta per Casadei che scambia, salendo con Nije. L'ex Chelsea guarda la porta e dal limite piazza la palla all'angolino, con un Montipò incerto.

3-0 TORINO, FA FESTA NIJE. Contropiede devastante al 90': a difesa scoperta il Verona prende il 3-0 al 91', la corsa di Nije è fulminea e la palla è sparata in porta sbattendo sotto la traversa. È notte fondissima per l'Hellas di Zanetti che resta in fondo alla classifica a 12 punti con Pisa e Fiorentina.

VERONA-TORINO 0-3

Reti: 10' Simeone, 87' Casadei, 90'+1' Njie

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 46' Gagliardini), Serdar (dal 67' Harroui), Al Musrati (dal 46' Orban), Bernede (dal 76' Kastanos), Frese; Giovane, Mosquera (dal 76' Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Bradaric, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal (dall'83' Dembele), IIkhan (dal 67' Tameze), Gineitis (dal 75' Casadei), Vlasic, Lazaro; Simeone (dal 75' Zapata), Adams (dall'83' Njie)

A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Asllani, Biraghi

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)

NOTE. Ammoniti: 56' Paleari, 71' Aboukhlal. Spettatori: 21.860