Il Verona sogna per un tempo, il Napoli acciuffa il pareggio, 2-2 al Maradona

Un grande Hellas nel primo tempo va sul 2-0, poi i soliti buchi difensivi. Giovane si divora il gol vittoria nel finale

Andrea Spiazzi Direttore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 20:48)

"Ora proviamo a prendere 3 punti a Napoli". Le parole di Martin Frese dopo lo 0-3 col Torino sembravano una barzelletta riuscita male, ma dal suo tacco è nato l'1-0 al Maradona, diventato 2-0 con un rigore di Orban. Un primo tempo perfetto e cinico fa sognare l'Hellas che però nella ripresa combina due, al solito, frittate dietro, prima con Montipò in uscita su McTominay e poi con la difesa che si fa turlupinare da Di Lorenzo all'83'.

L'espressione di Frese torna alla mente, ma in maniera beffarda, al 94', poi, quando l'uomo mercato Giovane, entrato nel secondo tempo, si divora il contropiede del 2-3 tentando il gol in pallonetto.

Il bicchiere, rammarico a parte per una grande occasione sfumata, è comunque decisamente mezzo pieno. Pensare di fare un punto coi campioni in carica era pura fantasia, se non follia, dopo la debacle coi granata. Il Verona ha reagito, e lo ha fatto alla grande su un campo terrificante. Certo, i buchi difensivi sono una sentenza, detto comunque che gli azzurri nella ripresa sono stati superiori.

Assenti Belghali e Akpa-Akpro Zanetti fa turnover e lascia in panchina Giovane, la coppia d'attacco è Sarr-Orban. Riposano anche Al-Musrati e Serdar, ci sono Gagliardini e Niasse. Sulle corsie Bradaric a destra e Frese, Valentini sostituisce Nelsson in difesa con Bella-Kotchap al centro. Napoli senza Neres, c'è Lang.

La trama è chiara, Il Napoli gira palla e cerca appena può la verticalizzazione, i gialloblù difendono.

Al minuto 8 Elmas viene pescato verso il fondo e calcia, Montipò chiude sul suo palo in corner.

Orban cerca la porta al 15' e calcia da fuori, Milinkovic blocca.

GOL VERONA, FRESE FA LO 0-1. L'Hellas colpisce al 16' con una grande azione in contropiede. Bernede recupera palla a centrocampo e serve Niasse che dal fondo aspetta Frese, lo serve quasi sulla linea e il danese di tacco mette in porta.

Il Napoli, colpito, cerca la reazione coi gialloblù carichi di agonismo. Orban dal limite manda largo.

RIGORE PER IL VERONA, ORBAN SEGNA IL 2-0! Diluvia al Maradona, e al 23' da una rimessa Buongiorno salta, la palla tocca il suo braccio, il Var chiama Marchetti che va vedere e assegna il rigore.

Orban prende piano la rincorsa, si ferma, poi batte Milinkovic con un tiro forte e angolato alla destra del portiere.

L'Hellas vola, il Napoli pare tramortito e riprende il giro palla.

Hojlund ci prova di testa, la palla va alta di poco. I gialloblù difendono con ordine, il Napoli va a rilento e non trova pertugi.

McTominay si mangia il gol al 42' quando, servito sul dischetto da Hojlund spara addosso a Nunez. Poi l'Hellas tiene e il tempo si chiude con il clamoroso doppio vantaggio.

Si riparte senza cambi col Napoli che cerca di accorciare subito le distanze, dovendo però superare un Verona attento a chiudere gli spazi e che gioca quasi in scioltezza in avvio di secondo tempo.

Lang calcia una punizione dal limite, Montipò salva in angolo.

1-2 DEL NAPOLI. Da corner, al 54', sale McTominay, Montipò esce a vuoto e lo scozzese insacca con un'incornata. La gara si riapre e il Maradona è una bolgia.

Conte cambia Gutierrez con Spinazzola al 55'. Il Napoli tesse la tela, il Verona resta attento ma con più tensione addosso. Un cross di Lang sfiora il secondo palo con Di Lorenzo che non ci arriva al 60'. Gli azzurri ora ringhiano sui palloni che recuperano in fretta.

Spinazzola è pericoloso e viene fermato in corner. Al 62' entra Marianucci ed esce Elmas.

L'Hellas esce dalla metà campo, Gagliardini da fuori spara alle stelle.

Entra Giovane al 64', fuori Sarr. Bernede dribbla Lobotka e calcia, tiro deviato. Il Verona resta alto e Bernede scappa a sinistra venendo fermato all'ultimo.

DUE GOL ANNULLATI AL NAPOLI. Il Napoli segna al 72' con Hojlund, ma da revisione al Var dopo quasi 3 minuti il gol è annullato per un fallo di mano dell'attaccante. Attimi di grande tensione, al 77' segna McTominay ma è in fuorigioco.

Il Verona non si abbassa, Giovane prova a tenere la palla alta. Nelsson sostituisce Bradaric, la difesa si scombina.

ARRIVA IL 2-2. Quasi una sentenza, l'Hellas concede troppo alla fine, e all'83' Marianucci mette il pallone dalla destra sul quale Di Lorenzo anticipa Bella-Kotchap (che va su Hojlund) e insacca sul primo palo.

Zanetti Mette Mosquera e Serdar per Orban e Niasse all'87'. La spinta del Napoli sembra esaurirsi ma ci sono 7 minuti di recupero.

GIOVANE SI MANGIA IL GOL! Incredibile occasione al 94' per il Verona di tornare in vantaggio. Giovane si lancia in contropiede ma il suo tocco sotto con Milinkovic in uscita va sull'esterno della rete.

Il Napoli ci prova, Bella-Kotchap svetta.

Un punto a Napoli è una grande cosa, e pensare che ci sono anche dei rimpianti. Ma ora si può guardare alle prossime sfide con un certo ottimismo, è un pareggio che non può che aumentare la fiducia.