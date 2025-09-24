PERILLI 6
gazzanet
Pagelle, Fallou prova a spingere, Sarr non convince. Slotsager attento
Respinge in due occasioni. Sui rigori non trova la parata.
SLOTSAGER 6
Debutta con il Verona in una gara ufficiale. Attento.
BELLA-KOTCHAP 6
Qualcosa di buono, anche se non appare impeccabile.
EBOSSE 5,5
Sbaglia il penalty decisivo. Bravo Plizzari, ma non calcia bene.
FALLOU 6
Al rientro dall’infortunio. Prova a spingere.
NIASSE 6
Ordinato sulla mediana.
AL-MUSRATI 6
Esordio da titolare. Condizione da trovare, dà segnali di crescita.
YELLU 6
Sufficiente per dinamismo.
KASTANOS 6
Schierato sulla sinistra, è fuori zona. In mezzo è un altro discorso.
SARR 5
Non dà risposte convincenti. Apporto fiacco.
AJAYI 6
Lotta e ci prova.
DE BATTISTI ng
VERMESAN 5,5
All’esordio, fatica.
KURTI ng
ORBAN ng
GIOVANE ng
ZANETTI 5,5
Turnover di prassi, la squadra non può avere ritmo. Qualcosa di più ci si poteva aspettare.
