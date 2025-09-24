hellas1903 partite pagelle Pagelle, Fallou prova a spingere, Sarr non convince. Slotsager attento

gazzanet

Pagelle, Fallou prova a spingere, Sarr non convince. Slotsager attento

Pagelle, Fallou prova a spingere, Sarr non convince. Slotsager attento - immagine 1
Ebosse, errore decisivo. Al-Musrati cresce, Niasse ordinato
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

PERILLI 6

 

Respinge in due occasioni. Sui rigori non trova la parata.

SLOTSAGER 6

 

Debutta con il Verona in una gara ufficiale. Attento.

BELLA-KOTCHAP 6

 

Qualcosa di buono, anche se non appare impeccabile.

 

EBOSSE 5,5

 

Sbaglia il penalty decisivo. Bravo Plizzari, ma non calcia bene.

 

FALLOU 6

 

Al rientro dall’infortunio. Prova a spingere.

 

NIASSE 6

 

Ordinato sulla mediana.

AL-MUSRATI 6

 

Esordio da titolare. Condizione da trovare, dà segnali di crescita.

 

YELLU 6

 

Sufficiente per dinamismo.

 

KASTANOS 6

 

Schierato sulla sinistra, è fuori zona. In mezzo è un altro discorso.

 

SARR 5

 

Non dà risposte convincenti. Apporto fiacco.

 

AJAYI 6

 

Lotta e ci prova.

DE BATTISTI ng

 

VERMESAN 5,5

 

All’esordio, fatica.

KURTI ng

 

ORBAN ng

 

GIOVANE ng

 

 

ZANETTI 5,5

 

Turnover di prassi, la squadra non può avere ritmo. Qualcosa di più ci si poteva aspettare.

 

 

Leggi anche
Verona in acqua alta, in Coppa Italia il Venezia passa ai rigori
Verona-Venezia 4-5 dopo i rigori, la diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA