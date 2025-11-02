Pagelle, Giovane, che gol. Nelsson comanda. Frese bravo e sfortunato

Bella-Kotchap gigante, furia Orban. Belghali moto perpetuo, Akpa-Akpro maratoneta

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 15:50)

Montipò 6

Devia su Zielinski nei primi minuti, sempre su di lui nulla può fare sul gol dell’1-0. Accorto su Bastoni. Per il resto non deve pressoché intervenire. Viene beffato dal tocco jellato di Frese.

Bella-Kotchap 7

Alza lo scudo e dalle sue parti non passano. Una muraglia che ribatte e respinge. Fisico scultoreo, nulla lo intimorisce: è un gigante.

Nelsson 7

Subito in mezzo alla difesa. Salva su Lautaro, respingendo sulla linea. Comanda il reparto e lo fa con grande carisma e con tanta personalità.

Frese 6,5

Torna a giocare dietro. Si muove con ordine, non concede occasioni agli attaccanti dell’Inter. Prestazione di spessore. Sfortunatissimo nel rimbalzo che porta all’autogol decisivo.

Belghali 7

Si allinea a fiancheggiare la difesa, appena si prende la licenza si spingere si sente e si vede. Appoggia palla a Orban nell’azione del palo. Scatenato, moto perpetuo.

Akpa-Akpro 6,5

Rimesso in piedi dopo l’infortunio a Como. A centrocampo c’è da pedalare. Fa una maratona. Agisce di supporto nella costruzione del gioco.

Gagliardini 6

Partita dell’ex per lui, a centrocampo è un’impresa contenere l’enorme qualità dell’Inter. Fatica parecchio nel primo tempo, ma dopo tiene il timone e copre sempre.

Bernede 6

Deve tenere a bada la forza d’urto di Sucic. Ne riduce il margine di manovra, non rinunciando a dare un contributo quando c’è da impostare.

Bradaric 6,5

Dal suo lato l’incrocio è con Luis Henrique. Lo controlla senza soffrirne le iniziative. Dopo, Chivu mette Dumfries, e anche con lui non va in difficoltà.

Giovane 7

Cerca spazio, prova a inventare. E lo fa segnando un gol spettacolare, con un tiro poderoso, scagliato di destro, con quello che non è il suo piede elettivo. Bisseck lo stende, per Doveri non è da espulsione.

Orban 6,5

Tenta lo scatto, ci mette furia. Serve a Giovane il pallone del pareggio. Sfiora il raddoppio, colpendo il palo. Dà supporto in fase difensiva con corsa e generosità.

Niasse 6

Mette chili e centimetri.

Mosquera 6

Entra con spirito di lotta.

Sarr ng

Harroui ng

Zanetti 6,5

Schiera un Verona che non soltanto ha temperamento, ma pure idee e organizzazione. Una squadra di corsa e di testa, con coraggio. Che va sotto e la riprende, che toglie all’Inter le certezze. Ma il calcio è tremendo e la sconfitta un verdetto che tiene l’Hellas in basso.