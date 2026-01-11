Montipò 6
Pagelle, Giovane, dove sei? Bernede sbaglia, Bella-Kotchap comanda
A lungo resta a guardare, non chiamato a intervenire. Poi è prontissimo sulla punizione di Marusic. Beffato dal tocco di Nelsson.
Nelsson 5,5
Dopo la panchina iniziale a Napoli, torna titolare. Incrocia Isaksen, che sterza spesso. Gioca con decisione, si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato sul traversone di Lazzari.
Bella-Kotchap 7
La guida della difesa è assegnata a lui. Presto ammonito, deve gestire ma non indugia. Non lo passano mai, trascina la squadra. La sua sostituzione appare affrettata. Comandante.
Valentini 5,5
Conferma dal via. Viene messo sotto pressione dagli attaccanti della Lazio. Ribatte più volte, ma Cancelleri vola via e scodella a Lazzari la palla che poi sarà decisiva.
Bradaric 6
Corre di nuovo sulla destra. Si propone quando ha spazio, va al tiro. Sul suo binario di competenza si muove con concentrazione.
Niasse 5,5
Agisce in contenimento. Lo fa con attenzione, ma non basta: si perde Lazzari sulla rete che decide la gara.
Gagliardini 6
La manovra dell’Hellas passa da lui. Agisce in contenimento, prova a far girare il gioco. Dà equilibrio.
Bernede 5
Non trova le giuste frequenze nel primo tempo. Sale di tono nella ripresa. Bisticcia con il pallone sulla partenza dell’azione del gol e l’errore è pesantissimo.
Frese 5,5
Tiene la posizione a sinistra e non prende rischi. Potrebbe salire di più, resta bloccato.
Giovane 5
Prova a dare qualità, però non inventa. Rari sprazzi, prestazione ancora opaca.
Orban 5,5
Va in lotta, ricevendo pochi palloni per farsi sentire. Tenta di incidere, non ci riesce.
Sarr 5
Ingresso fiacco. Delude.
Mosquera 5
Come sopra. Non aggiunge niente.
Serdar 5,5
Ancora non c’è.
Nuñez ng
Al-Musrati ng
Zanetti 5
Tiene l’impostazione che ha dato esito favorevole con il Napoli. Ma dopo sono i cambi che fanno perdere la partita al Verona: toglie Bella-Kotchap, che vorrebbe restare in campo, e la difesa si squaderna subito. Prima erano entrati Mosquera e Sarr, che nulla hanno saputo dare. Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, classifica pessima. Così la B si avvicina.
