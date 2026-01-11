Pagelle, Giovane, dove sei? Bernede sbaglia, Bella-Kotchap comanda

Tiene l’impostazione che ha dato esito favorevole con il Napoli. Ma dopo sono i cambi che fanno perdere la partita al Verona: toglie Bella-Kotchap, che vorrebbe restare in campo, e la difesa si squaderna subito. Prima erano entrati Mosquera e Sarr, che nulla hanno saputo dare. Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, classifica pessima. Così la B si avvicina.