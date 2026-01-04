Montipò 5,5
Pagelle, in questo Verona non si salva nessuno. Tutti bocciati
Sembra poco sicuro. Quando il Torino tira in porta va in difetto. Opaco, non sa essere decisivo.
Nuñez 5
Impreciso, dal sul lato il Verona è traballante. Quando dietro l’assetto varia si sposta a fare il terzino destro. E non va.
Nelsson 4
Nuovo, grave errore sul gol del vantaggio del Torino. Continua ad infilarne e sono di quelli che determinato le partite. In crisi evidente.
Bella-Kotchap 5
Da gigante a controfigura. Inizia male e non si corregge. Senza efficacia, fuori fase.
Oyegoke 4,5
Assente in fase di spinta, incerto in copertura. Non appare pronto. Molto indietro sulla tabella di marcia richiesta.
Serdar 5
Torna titolare dopo sette partite. La condizione migliore non può che essere distante. Cerca di sbagliare poco, ma non basta.
Al-Musrati 5
Va a passo lento. Mai un cambio di ritmo. La manovra ne risente. Sostituito dopo un tempo.
Bernede 4,5
Sbaglio evidente sulla rete di Simeone. Non va in ritmo con la partita. Nessuna intuizione, tante incertezze.
Frese 5
Lo si vede per rarissimi tratti. Distratto, in confusione. Non esegue i compiti con attenzione.
Giovane 4,5
Troppi eccessi di individualismo. Appare involuto e in grosso calo. Il talento va espresso in altro modo.
Mosquera 4
Non entra in partita. Bisticcia col pallone, non dà spessore né incisività all’attacco. Male sia a due che a tre in avanti. Prestazione del tutto insufficiente.
Gagliardini 5
Da lui ci si attendono equilibrio ed esperienza: niente da fare.
Orban 5,5
Ci prova per quanto possibile. Non è molto.
Harroui 5
Conferma di non essere in forma.
Kastanos 5
Impatto minimo.
Sarr 5
Ancora una prova sottotono.
Zanetti 4
Approccio disastroso alla partita. Che questo Verona, aspettando Belghali, debba cambiare modulo risulta chiaro. Scelta che viene fatta dopo un primo tempo imbarazzante, lasciato per intero al Torino. Nella ripresa la virata nell’assetto, ma l’Hellas resta in affanno. Lezione pesante e indiscutibile sul piano tattico e tecnico.
