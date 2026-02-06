Montipò 6,5
gazzanet
Pagelle, Montipò decisivo, Bowie nullo. Male Al-Musrati e Serdar
Tre partite fuori, torna titolare. A lungo spettatore, è decisivo su Caracciolo, pronto su Meister. Evita al Verona la sconfitta.
Slotsager 6
Gioca con attenzione per larga parte dell’incontro, dopo ha qualche incertezza.
Nelsson 6
La difesa si appoggia su di lui. Nel finale rischia di sbandare, se la cava.
Edmundsson 6
Appena arrivato, subito in campo dal via. Mostra buon piglio, non rinuncia a proporsi.
Niasse 5
Va sulla destra, salendo raramente. Non prende iniziative, tanti i passaggi sbagliati.
Lovric 6
Agisce da uomo d’ordine, a centrocampo si fa sentire, tentando di impostare. Cala alla distanza.
Al-Musrati 5
Al rientro dall’inizio, con il timone del gioco da tenere. Sta a ritmi bassi, non alzandoli mari
Bernede 5,5
Apporto flebile, alla ricerca di soluzioni che non arrivano. Si ferma per un problema alla caviglia, fuori dopo un tempo.
Frese 5,5
Non si innesca, la fascia gli resta impigliata. Un tempo senza incidere, poi esce.
Orban 5,5
Prova ad andare alla carica, anche in modo confusionario. Prende il palo su punizione. Ma si affloscia presto ed è evanescente.
Bowie 4,5
Debutta con impaccio. In difficoltà sotto ogni aspetto, sia tattico che tecnico. Esordio in cui non fa nulla.
Bradaric 5,5
Non prende metri.
Serdar 5
Contritbuto assente.
Lirola 5
Entra e sbaglia tanto.
Mosquera ng
Harroui ng
Sammarco 5,5
In pochi giorni cerca di dare delle altre idee alla squadra. Poche se ne vedono, in realtà, tolto qualche tentativo nel primo tempo. Il Verona era poca cosa prima e poca cosa continua a essere.
