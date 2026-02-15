Pagelle, Montipò e Nelsson sbagliano. Bowie si muove bene, cambi ko

Akpa Akpro ci mette esperienza, Al-Musrati lento, Bella-Kotchap tiene dietro

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 15 febbraio - 17:37

Montipò 5

Sorpreso dal tiro di Bernabè che porta avanti il Parma. Non dà sicurezza e sul gol di Pellegrino la sua uscita è difettosa.

Bella-Kotchap 6

Dà finché può stabilità alla difesa. Quando il forcing del Parma aumenta si trova anche lui in mezzo alle folate.

Nelsson 5

Al centro della difesa, spesso incrocia Pellegrino. Lo controlla per larghi tratti dell’incontro, ma se lo perde nell’azione che decide la partita.

Edmundsson 6

Conferma di essere un lottatore tenace. Prova ad arginare, a compattare dietro, con alterne vicende.

Belghali ng

Rientra ed esce subito, di nuovo infortunato.

Niasse 5,5

Ci mette agonismo ma non è continuo. Non dà quadratura al centrocampo.

Al-Musrati 5

Andamento lento. Con lui il ritmo non si alza mai, è un ticchettio, non riesce ad impostare il gioco.

Harroui 6

Preciso sul rigore, calciato con freddezza. Prende quota dopo gli impacci iniziali. Sostituito quando sarebbe utile tenerlo.

Bradaric 5,5

Resta ordinato nella fase difensiva ma non lo si vede mai quando potrebbe spingere.

Orban ng

Viene espulso dopo 11’. Il motivo? Chiedere a Pairetto.

Bowie 6

Con la squadra in dieci, fa da riferimento in avanti, alleggerisce la pressione. Si muove bene, Circati lo stende ed è il rigore del pari. Esce e non si capisce perché.

Akpa Akpro 6

Torna dopo una lunga assenza e ci mette corsa. Gioca con esperienza. Ammonito, era in diffida e sarà squalificato.

Sarr 5

Entra e il Verona si abbassa sempre di più.

Slotsager 5,5

Dal suo lato il Parma prende spazio.

Serdar 5,5

Non si vede mai.

Sammarco 5

Approccio fiacco. Poi c’è l’espulsione sconcertante di Orban, Belghali che si ferma. La squadra si rialza con il pari, estemporaneo. I cambi sono più che discutibili e fanno sparire l’Hellas. Che il 2-1 arrivi alla fine è una beffa, ma non può essere una sorpresa, visto che il Verona non aveva dato altri segni di sé.