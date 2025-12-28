Montipò 6
gazzanet
Pagelle, Nelsson toppa. Bella-Kotchap c’è sempre. Attacco nullo
Per un tempo resta poco meno che a guardare. Poi, il Milan si prende la scena e deve cedere. Reattivo a metà sul terzo gol? Più veloce di tutti Nkunku, piuttosto.
Nuñez 6
Fa la guardia con attenzione sul suo lato della difesa. Pronto in copertura, gioca con personalità. Poi il Verona frana e poco può fare.
Nelsson 4,5
Sul voto grava la topica che consegna al Milan il rigore che, di fatto, mette il sigillo alla partita. Ingenuità non scusabile per un giocatore della sua levatura.
Bella-Kotchap 6,5
Un macigno che gli attaccanti rossoneri non riescono a spostare. Con i piedi, con il fisico, con la personalità. All’Hellas non basta, ma lui c’è sempre.
Oyegoke 5
Gioca per la prima volta da titolare da quando è al Verona. Spinge poco e contiene finché non si dissolve sul gol di Pulisic. Incertezza pesante.
Niasse 6
Chiamato a chiudere sulla mediana dando atletismo e corsa, esegue il compito con concentrazione. Tiene la rotta.
Al-Musrati 5,5
Ha da tenere il pallino del centrocampo. La cosa gli riesce a tratti: non può assicurare il necessario cambio di passo alla manovra. Rallenta.
Bernede 6
Dalla sua qualità passa molto dell’equilibrio gialloblù. Non gli manca l’iniziativa e mostra temperamento. Tocchi pregevoli, il Verona non può prescindere da lui.
Bradaric 5,5
Al ritorno in campo dopo lo stop con il Genoa. Non è al meglio e si vede. Sale con il freno a mano tirato. Da rivedere presto al pieno della condizione.
Giovane 5
Superato l’acciacco alla caviglia che l’aveva fermato a Firenze, te lo aspetti ispirato e invece non gira. Alla Scala del calcio non intona le note giuste.
Mosquera 5
Fiducia rinnovata, ma stavolta non è giornata. Pochi palloni ricevuti, poco tempismo, non riesce a dare profondità al gioco offensivo.
Orban 5,5
Ci prova, però la partita scappa via presto.
Sarr 5
Entra e non si vede.
Valentini 6
Schierato a gara compromessa.
Serdar ng
Harroui ng
Zanetti (in panchina Bertolini) 5,5
Per un tempo il Verona toglie spazio e idee al Milan. Dopo, il grande sonno sul gol di Pulisci indirizza l’incontro. Errori evidenti scontati nella ripresa, dal 3-0 è tutto garbage time. C’è da andare subito a capo.
