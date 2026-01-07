Pagelle, Niasse insuperabile. Montipò, che errori. Frese, gol meraviglioso

Un muro, soprattutto nel primo tempo. E nella ripresa, quando il Napoli occupa la metà campo del Verona, ribatte, regge e resiste. Di ferro.

Torna titolare e il suo apporto è efficace. Da una sua incursione scaturisce il rigore del 2-0. Finalmente di nuovo solido.

Insuperabile. E non solo: suo è l’assist per lo splendido gol di Frese. Gioca a tutto campo. Copre, imposta, recupera palloni. Grande partita.

Segna un gol che è una meraviglia. Per il gesto, per il tempismo, per come si inserisce. Per il resto, è accorto, non concede spazi e non lo superano.

Rimette in piedi la squadra in pochi giorni. Cambi giusti, per una mezza rivoluzione che funziona. Gioca con abilità e idee, il Verona, per un tempo. Scappa e va. L’1-2 cambia i piani fin lì realizzati. La squadra soffre e lotta. C’è del rammarico, ma è un grande punto.