Montipò 4,5
Pagelle, Niasse insuperabile. Montipò, che errori. Frese, gol meraviglioso
Errore pesante sul gol di McTominay. Uscita sbagliata, topica grave. Lì il Napoli prenda slancio e carica. Anche sul 2-2 appare piazzato male.
Nuñez 7
Un muro, soprattutto nel primo tempo. E nella ripresa, quando il Napoli occupa la metà campo del Verona, ribatte, regge e resiste. Di ferro.
Bella-Kotchap 7
Forza della natura. Mai un passo indietro, mai un tentennamento. Presenza poderosa, che gli attaccanti del Napoli faticano a scavalcare.
Valentini 6,5
Torna titolare e il suo apporto è efficace. Da una sua incursione scaturisce il rigore del 2-0. Finalmente di nuovo solido.
Bradaric 6
Gioca a piede invertito, da mancino sulla destra. E interpreta il compito con accortezza. Una volta ammonito, aumentano le complicazioni, ma tiene finché non esce.
Niasse 7,5
Insuperabile. E non solo: suo è l’assist per lo splendido gol di Frese. Gioca a tutto campo. Copre, imposta, recupera palloni. Grande partita.
Gagliardini 6,5
Dà equilibrio sulla mediana. Lo fa con intelligenza, acume tattico. Quando il Napoli aumenta i giri nel motore la situazione diventa dura, ma non perde la testa.
Bernede 6,5
Contributo di qualità sia in senso tattico che tecnico. Innesca il gioco offensivo della squadra, ragiona con acume. Utile in ambo le fasi.
Frese 7
Segna un gol che è una meraviglia. Per il gesto, per il tempismo, per come si inserisce. Per il resto, è accorto, non concede spazi e non lo superano.
Orban 6,5
Tanto temperamento e freddezza glaciale sul rigore del raddoppio. In seguito, con il Napoli in pressione, fa fatica, pur provando a farsi sentire.
Sarr 5
Comincia con buona verve, per poi smarrirsi. Lo si nota per degli incomprensibili colpi di tacco a centrocampo. Non incide, non dà sostanza all’attacco.
Giovane 5
Entra e sbaglia molto. Non un tocco corretto, poco lucido. Spreca il pallone della vittoria.
Nelsson 6
Aiuta nel finale.
Serdar ng
Mosquera ng
Zanetti 6,5
Rimette in piedi la squadra in pochi giorni. Cambi giusti, per una mezza rivoluzione che funziona. Gioca con abilità e idee, il Verona, per un tempo. Scappa e va. L’1-2 cambia i piani fin lì realizzati. La squadra soffre e lotta. C’è del rammarico, ma è un grande punto.
