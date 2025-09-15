Pagelle, Serdar trascina, Nelsson domina. Giovane, che numeri

Tiene il timone della difesa e gli attaccanti della Cremonese girano al largo. Ha carisma e qualità: domina.

Esordio da titolare, con volontà e tenacia. Deve irrobustirsi, ma le indicazioni che dà sono favorevoli.

Subito in campo. Si muove con attenzione in copertura, spessore ed esperienza si fanno sentire. Poi, si fa male alla spalla e deve uscire. Disdetta.

Torna nel ruolo che gli si confà, quello della mezz’ala, e lo interpreta con efficacia. Poi, con Gagliardini infortunato, torna al centro, alternandosi con Akpa-Akpro, e si adatta bene.

Il Verona spinge soprattutto a destra per un tempo, lui si innesca meno spesso, ma quando lo fa si sente e si vede. Ha sul piede il gol del vantaggio, che non trova. Accelera nella ripresa.

Numeri tecnici che spiccano, piace per qualità e impatto. A tratti pare incontenibile, i difensori avversari non lo tengono. Ha colpi da campione, gli sfugge il gol, che cerca in tutti i modi.

Al debutto, va vicino alla rete dopo una manciata di minuti. Ha temperamento, determinazione. Intesa immediata con Giovane. Appena ha spazio tenta il tiro. Deciso.

Più di così per vincere era difficile fare. Partita preparata bene e interpretata meglio. La sfortuna gli toglie Gagliardini, che stava giocando da professore. Audero prende tutto. Il punto lascia il rammarico dell'occasione perduta, ma anche la fiducia per quel che il Verona ha espresso sul campo: il migliore, sotto molti aspetti, da quando siede sulla panchina gialloblù.