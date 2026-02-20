hellas1903 partite pagelle Pagelle, Verona a picco. Niasse disastroso, Al-Musrati e Sarr malissimo

gazzanet

Pagelle, Verona a picco. Niasse disastroso, Al-Musrati e Sarr malissimo

Pagelle, Verona a picco. Niasse disastroso, Al-Musrati e Sarr malissimo - immagine 1
Nelsson punto debole
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 5,5

 

Prende tre gol senza quasi accorgersene, non fosse per la respinta sul rigore di Berardi ribattuto in rete.

 

Edmundsson 5

 

Va a duellare con Laurienté. Lo tiene finché può, dopo viene ammonito. Da lì sparisce.

 

Nelsson 4,5

 

Dovrebbe essere un leader, invece è uno dei punti deboli della squadra.

 

Bella-Kotchap 4

 

Errore gravissimo che avvia l’azione dell’1-0 per il Sassuolo. Sperduto anche lui nel nulla totale.

 

 Bradaric 5,5

 

Prende l’iniziativa sulla destra. Almeno ci prova.

 

Niasse 4

 

Non si capisce con Bella-Kotchap sull’1-0. Regala al Sassuolo il rigore che porta al raddoppio: ingenuità clamorosa. Disastroso.

Al-Musrati 4

 

Sempre più lento. Rendimento nullo. Espulso. Malissimo.

 

Harroui 5

 

Alcuni tentativi con poca efficacia.

 

Frese 5,5

 

Nel primo tempo è accorto sulla sua corsia di competenza. Si ferma lì-

 

Sarr 4

 

Ha la palla del vantaggio, gliela mette fuori Garcia. Gli difetta determinazione e lucidità. Ennesima prova pessima.

 

Bowie 5

 

Perno d’attacco, si ferma alla buona volontà

 

Mosquera ng

 

Oyegoke

 

Suslov ng

 

Vermesan ng

 

 

Sammarco 4,5

 

 La situazione era già compromessa quando è stato chiamato, non l’ha di certo migliorata, anzi. La picchiata continua.

Leggi anche
Marcia verso la B, col Sassuolo il Verona sparisce dopo i colpi di Pinamonti e Berardi (3-0)
Sassuolo-Verona termina 3-0, cronaca e classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA