Montipò 5,5
gazzanet
Pagelle, Verona a picco. Niasse disastroso, Al-Musrati e Sarr malissimo
Prende tre gol senza quasi accorgersene, non fosse per la respinta sul rigore di Berardi ribattuto in rete.
Edmundsson 5
Va a duellare con Laurienté. Lo tiene finché può, dopo viene ammonito. Da lì sparisce.
Nelsson 4,5
Dovrebbe essere un leader, invece è uno dei punti deboli della squadra.
Bella-Kotchap 4
Errore gravissimo che avvia l’azione dell’1-0 per il Sassuolo. Sperduto anche lui nel nulla totale.
Bradaric 5,5
Prende l’iniziativa sulla destra. Almeno ci prova.
Niasse 4
Non si capisce con Bella-Kotchap sull’1-0. Regala al Sassuolo il rigore che porta al raddoppio: ingenuità clamorosa. Disastroso.
Al-Musrati 4
Sempre più lento. Rendimento nullo. Espulso. Malissimo.
Harroui 5
Alcuni tentativi con poca efficacia.
Frese 5,5
Nel primo tempo è accorto sulla sua corsia di competenza. Si ferma lì-
Sarr 4
Ha la palla del vantaggio, gliela mette fuori Garcia. Gli difetta determinazione e lucidità. Ennesima prova pessima.
Bowie 5
Perno d’attacco, si ferma alla buona volontà
Mosquera ng
Oyegoke
Suslov ng
Vermesan ng
Sammarco 4,5
La situazione era già compromessa quando è stato chiamato, non l’ha di certo migliorata, anzi. La picchiata continua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA