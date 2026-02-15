Verona al galoppo verso la B. Pellegrino incubo, gol decisivo al 93′, 2-1 per il Parma

Orban folle, si fa espellere per offese all'arbitro dopo 11 minuti. Hellas inconsistente dal centrocampo in su

Andrea Spiazzi Direttore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 18:09)

Il Verona regge in 10 uomini a Parma per 87 minuti, poi perde e resta ultimo. L'uomo che decide è sempre lui, Mateo Pelegrino, stavolta al 93', all'andata (con doppietta) all'80'. Un vero e proprio incubo che si trasforma in realtà sotto gli occhi esterrefatti del povero Sammarco, a cui va la nostra solidarietà per aver accettato di prendere in carico una situazione già definitivamente sfasciatasi dopo Cagliari.

Non ci sono alibi per la sconfitta, nemmeno la stupida espulsione rimediata da Orban. L'Hellas parte male, subisce l'1-0 dopo 4 minuti, rimedia con l'unica palla in area del primo tempo con un rigore di Harroui, che sarà l'unico tiro in porta dei gialloblù.

Il Parma, che coglie la gioia nel recupero, stravince nei numeri: 18 tiri a tre, 11 corner a zero, Montipò e la traversa ci mettono una pezza per tenere a galla una squadra sconfitta ancora prima di entrare in campo. Di più, Belghali viene mandato a giocare ancora non guarito e ricade venendo sostituito. Se ci sono motivi per i quali sperare in un riscatto verso la salvezza ce li deve spiegare il mago Otelma. In campo, per quanto ce ne mettono, si salvano Akpa Akpro, Niasse e Montipò. Il Parma centra una meritata vittoria e vede la salvezza avvicinarsi, l'Hellas passa dal binocolo al telescopio.

Sammarco recupera Bella-Kotchap e Belghali, a centrocampo schiera Harroui con Niasse e Al-Musrati, in avanti Orban e Bowie.

PARMA SUBITO IN GOL. Passano meno di 4 minuti e il Parma va a segno dopo un avvio aggressivo contro quello passivo del Verona. Grave errore di Belghali che in impostazione serve Keita che subito imbecca Bernabè, il catalano calcia dal limite col sinistro e fa 1-0.

La reazione gialloblù è fiacca, il Parma continua il suo gioco.

ROSSO A ORBAN. All'11' l'attaccante del Verona viene strattonato a centrocampo, Pairetto non fischia e Orban gli dice qualcosa. Di molto grave, evidentemente, perché gli costa il rosso diretto. Una stupidaggine da 0 in pagella.

BELGHALI DI NUOVO KO. Tutto malissimo, anzi peggio. Al 17' Rafik Belghali, appena rientrato dopo il lungo infortunio alla caviglia, si siede. Deve uscire, il problema non è superato. Esce sulle sue gambe, ma zoppicante. Al 20' entra Akpa-Akpro.

Il Parma, pur al piccolo trotto, cerca di chiudere il discorso. Pellegrino sfiora di testa. Strefezza da corner impegna Montipò.

Bowie rovina addosso a Valenti. C'è una punizione quasi sul limite, Bernabè calcia sulla barriera al 31'.

Montipò salva. Un destro a giro dal limite di Britschgi impegna severamente Montipò al 32'.

Pellegrino su cross di Britschgi in tuffo di testa a un metro dalla porta non ci arriva per un soffio, è un monologo del Parma con l'Hellas mai entrato in partita dal fischio iniziale.

RIGORE PER IL VERONA, 1-1 DI HARROUI. Succede quello che nessuno si aspetta al 42'. Un lancio dalle retrovie pesca Bowie in area, lo scozzese controlla e sorprende Circati che lo atterra e prende il giallo. È rigore e Harroui non sbaglia alla destra di Corvi portando l'Hellas a un insperato pareggio alla prima palla in area parmense.

Il Parma prova subito a tornare avanti, da corner il Verona difende e prende un fallo con Bowie, ammonito Valenti. Il primo tempo si chiude 1-1.

Cuesta cambia a inizio ripresa e mette un giocatore offensivo in più: Ondrejka sostituisce Valenti con la difesa che passa a 4.

Al 50' Bowie riceve in area ma Keita lo anticipa di un soffio sfiorando il fallo da rigore. Il Parma macina in avanti e rischia il contropiede. L'Hellas ci prova, Niasse sparacchia sul fondo al 53'.

Keita percuote la metà campo e Al-Musrati lo atterra al 54'.

Edmundsson mette in angolo di testa su cross di Valeri.

Ondrejka al 61' spara ciol destro sfiorando il palo. Nel Parma entra Nicolussi Caviglia per Keita.

Sarr sostituisce Bowie al 62'. Il Verona prova a tenere e cambia il contropiedista. Akpa Akpro si fa valere a destra con qualche buon intervento difensivo.

Il Parma gira palla, il Verona si chiude. Strefezza si divora il 2-1 al 69' quando da angolo la palla gli giunge sul sinistro che va alto. I gialloblù di Sammarco sembrano alle corde. Cuesta getta alle ortiche la prudenza e inserisce Oristanio per Sorensen.

TRAVERSA DI STREFEZZA. Al 71' il brasiliano conquista palla e dal limite calcia a girare col destro, la palla sbatte sulla traversa e torna in campo, poi Ondrejka entra a sinistra e calcia trovando la parata col piede di Montipò.

Con un po' di fortuna i gialloblù provano a uscire dalla morsa avversaria, ma in avanti non tengono un pallone. Pellegrino spedisce fuori di testa a tre metri da Montipò.

Sammarco toglie Harroui e Niasse e manda in campo Slotsager e Serdar.

Montipò para ancora su Strefezza da fuori all'80', il Parma va all'assedio finale per superare la muraglia gialloblù, con uomini anche sulla linea di porta che ribattono palloni.

Scorrono i minuti, Bernabè all'85' sfiora il palo con palla deviata in corner. Akpa Akpro viene ammonito, era diffidato.

Oristano da fuori manda alle stelle. Edmundsson incorna ancora in corner. Nicolussi Caviglia manda in curva.

2-1, IL VERONA SOCCOMBE. Ci sono 5 minuti di recupero. All'ennesimo tentativo, il Parma coglie i meritato gol della vittoria. Montipò esce di pugno, Nicolussi raccoglie e crossa morbido, Pellegrino va in cielo e deposita in gol.

Il Verona galoppa verso la serie B.