Come il Cambiamento dei Comportamenti dei Giocatori Sta Riplasmando il Mercato del Gioco Online in Italia nel 2026

Redazione Hellas1903 9 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 11:19)

Un tasso di crescita mensile del 5,7% evidenzia la crescente popolarità dei giochi da casinò online tra i giocatori italiani. Per attrarre nuovi clienti nel gioco d'azzardo in Italia, gli operatori offrono bonus casinò con registrazione SPID e vantaggi VIP per gli utenti più attivi. Si prevede che l’industria dell’iGaming italiana continui a crescere, con i casinò online e le scommesse sportive che rimarranno i settori più rilevanti. In questo articolo analizziamo i principali cambiamenti del settore nel 2025 e le prospettive per il 2026.

Dati Salienti: Come Hanno Giocato gli Italiani nel 2025 — Secondo il servizio Statista, i ricavi del settore iGaming dovrebbero raggiungere €20,50 miliardi. Il 2025 è stato un anno molto attivo per i giocatori italiani dei casinò online. Le scommesse totali hanno raggiunto €77,85 miliardi, mentre la spesa netta dei giocatori, cioè l’importo rimasto dopo il pagamento delle vincite, è stata di €3,3 miliardi.

I giochi da casinò online e il poker hanno guidato le performance, eccellendo sia nei tornei sia nelle partite cash game. Il loro successo nell’attirare nuovi giocatori e nel mantenere alto il coinvolgimento li rende motori chiave della crescita del settore. L’online bingo, pur essendo più piccolo rispetto a questi segmenti, resta una nicchia solida, con una base di giocatori fedeli e dedicati.

Tra i provider software dei migliori casinò online italiani, i leader sono Pragmatic Play (40%), Light & Wonder (15%) e Hacksaw Gaming (10%). I temi più popolari sono animali e natura (40%), avventura e mitologia (20%) e frutta e dolci (20%). Per quanto riguarda i giochi più amati in un casinò in Italia, troviamo:

Sugar Rush 1000;

Huff N' Lots of Puff;

Big Bass Amazon Xtreme;

Sweet Bonanza 1000;

Huff 'n' More Puff;

Flight Legends;

Wolves: Cash Collect & Link;

Sugar Rush;

Retro Tapes.

Tendenze di Settore: Preferenze dei Giocatori tra Casinò e Scommesse Sportive — I ricercatori hanno individuato quali attività dominano il mercato iGaming italiano. Secondo le statistiche del gioco d'azzardo in Italia, la distribuzione è la seguente:

Scommesse sportive: 42,5%. L’attività di gioco online più popolare, che include scommesse su calcio, tennis, corse di cavalli e altri eventi sportivi.

Giochi da casinò: 32,4%. Comprende slot, blackjack, roulette e altri giochi digitali.

Poker: 5%. Include giochi di poker online, tra cui Texas Hold’em, Omaha e altre varianti, spesso in formato torneo.

Bingo: 4,3%. Versioni digitali del bingo tradizionale, spesso con stanze a tema e funzionalità comunitarie.

Altri/Giochi di abilità: 3,2%. Include giochi di nicchia basati sulle abilità e scommesse eSports al di fuori delle categorie principali.

Lotteria: 12,6%. Biglietti della lotteria online e nazionali e gratta e vinci disponibili su piattaforme digitali.

Reazione del Mercato: Operatori, Bonus e Personalizzazione — Secondo Statista, nell’ottobre 2025 Lottomatica è stata la principale società di casinò online in Italia. Seguono Sisal ed Eurobet. Questi siti hanno dominato il mercato dei casinò online italiani, grazie a un’immagine di marca riconoscibile e un’ampia accessibilità. La distribuzione attuale del mercato è:

Lottomatica: detiene la quota più alta con il 31%, segno di una forte presenza del brand e della fedeltà dei giocatori.

Sisal: rappresenta il 12% del mercato, con una presenza significativa ma più contenuta.

Eurobet: copre l’8% del mercato, con una quota modesta ma rilevante.

Quota di mercato restante: 59%, che comprende operatori internazionali come William Hill e Bet365, offrendo varietà.

Nel 2025 i siti italiani hanno puntato molto sui bonus casinò SPID per i nuovi giocatori, offrendo di solito depositi corrispondenti tra il 100% e il 200% fino a €500-€1.000. I bonus senza deposito restano popolari, dando agli utenti €10-20 di credito gratuito solo per la registrazione al casinò con SPID, anche se sono previsti requisiti di scommessa pari a x40 o superiori.

Le offerte di bonus personalizzate sono diventate una tendenza importante. I casinò online utilizzano i dati utente per adattare i bonus in base ai giochi preferiti, ai modelli di scommessa e ai livelli di attività, inviando offerte su misura tramite email, app e notifiche push.

Gioco Responsabile e Percezione del Rischio tra gli Utenti — Nel 2025, gli operatori di gioco italiani hanno affrontato l’ambiente normativo più severo nella storia del settore. Gli organismi di controllo pongono ora la sicurezza dei clienti e la prevenzione dei danni al primo posto. Le aziende che non rispettano le regole rischiano multe pesanti, sospensioni della licenza o revoche permanenti, rendendo l’adesione alle norme fondamentale per chi opera in Italia.

Gli operatori italiani adottano un approccio a tre livelli, basato sull’educazione dei giocatori, su strumenti accessibili e su servizi di supporto dedicati. Questa struttura aiuta i giocatori a comprendere i rischi, gestire il proprio intrattenimento e accedere all’aiuto quando necessario. I paesi che adottano queste misure riportano costantemente meno danni legati al gioco e maggiore fiducia nelle operazioni dei casinò online.

Le iniziative principali includono:

Campagna di educazione dei giocatori. Messaggi pubblici di gioco responsabile sulla probabilità, sul vantaggio della casa e sulla gestione del rischio.

Reti di supporto. Hotline, chat e referral per chi è a rischio.

Collaborazione sanitaria. Partnership con specialisti della salute mentale e con organizzazioni non profit.

Il Responsible Gambling Council (RGC), organismo internazionale di riferimento, sottolinea che strategie multilivello come queste sono il modo più efficace per ridurre i danni legati al gioco.