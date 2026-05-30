I brianzoli passano col brivido: il 2026/2027 sarà la quarta partecipazione in massima serie della loro storia, solo una stagione fa è arrivata la retrocessione in Serie B. Come 4 anni fa esatti contro il Pisa, il Monza vince i play-off e regala ai suoi tifosi il palcoscenico più prestigioso del calcio italiano. I biancorossi esultano e si aggregano a Venezia e Frosinone fra le neopromosse.

Fa molto onore lo spirito del Catanzaro. Adesso corteggiato da molte squadre, Alberto Aquilani ha fatto sognare i sostenitori dei calabresi ad un ritorno in massima serie mancante da più di quarant'anni. Dopo lo 0-2 incassato al Ceravolo, nella trasferta lombarda i giallorossi hanno dato vita alla rimonta con le reti di Felipe Jack e Frosinini.

Parità dunque nel doppio confronto, ma ha la meglio il Monza, avvantaggiato dal terzo posto in classifica contro il quinto posto del Catanzaro.

Quasi completo dunque il quadro della prossima Serie B, in attesa di scoprire la vincente dei play-off di C (una fra Union Brescia e Ascoli), queste saranno le avversarie del Verona: