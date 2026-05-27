L'Union Brescia passa sulla Salernitana. Dopo il pareggio 1-1, nella gara d'andata all'Arechi, il ritorno al Rigamonti è di diverso epilogo. Il vantaggio dopo 46 secondi di Crespi e il raddoppio di Vido nel recupero spediscono la squadra di Corini nella finalissima.

A 180 minuti dalla Serie B anche l'Ascoli. I bianconeri dopo aver strapazzato il Catania per 4-0 nella gara d'andata , dovevano solamente difendere il risultato allo Stadio Massimino. Il primo tempo terminato 2-0 con le reti di Caturano e Forte aveva dato speranze di rimonta ai siciliani, ma nella ripresa il destro di Oviszach ha scacciato la paura.

Dunque Union Brescia e Ascoli si affronteranno in due gare per aggiudicarsi un posto nella prossima Serie B. Finali in programma il 2 e il 7 giugno.