Redazione Hellas1903
Il Presidente di Presidio Investors Christian Puscasiu ha rilasciato oggi un'intervista dopo la retrocessione del Verona presentando i progetti a breve (risalita immediata in A) e lungo termine per il club. Dopo le sue parole quanta fiducia hai da 0 a 10 in Presidio per il futuro dell'Hellas?

zanzi puscasiu

Sondaggio - Quanta fiducia hai in Presidio dopo le parole di Puscasiu?

Dopo le parole di Christian **Puscasiu** quanta **fiducia hai da 0 a 10 in Presidio**?
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