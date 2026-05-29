Nonostante la retrocessione e un campionato con tante amarezze e poche gioie, i veronesi si confermano tifosi appassionati alla propria squadra. Numeri che vanno oltre i risultati: nelle diciannove gare casalinghe della Serie A 2025/2026, il Verona ha portato allo stadio 424.696 spettatori, con una media di 22.352 tifosi a partita. I dati, analizzati dal sito Calcio e Finanza, confermano ancora una volta il legame profondo tra la città di Verona e la sua squadra. I numeri sono in controtendenza rispetto ad una stagione in cui l’Hellas ha raccolto appena una vittoria casalinga in tutto il campionato: il 3-1 contro l’Atalanta del 6 dicembre 2025. La media è complessivamente l'undicesima di tutta la Serie A, davanti anche a club titolati come Atalanta, Fiorentina e Torino.