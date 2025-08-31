Stretta finale per il passaggio di Tommaso Baldanzi al Verona.
Baldanzi all'Hellas, incontro in corso tra Verona e Roma
Baldanzi all’Hellas, incontro in corso tra Verona e Roma
Le dirigenze dei due club al lavoro per chiudere l'operazione
È in corso un incontro tra le dirigenze di Hellas e Roma per definire i dettagli del trasferimento.
Lo riporta Sky Sport.
Ultimi dettagli da limare per la suddivisione dell'ingaggio di Baldanzi, con in vista la firma sull'operazione, che sarà chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto.
