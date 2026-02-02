Bella-Kotchap, il contratto con il Verona è fino al 2030

Dopo che l'Hellas ha riscattato Armel Bella-Kotchap, rilevandone a titolo definitivo il cartellino dal Southampton, il Verona ha ufficializzato che il difensore tedesco si è legato al club gialloblù con un contratto in scadenza il 30 giugno 2030.
Firma su un accordo pluriennale con l'Hellas per il difensore tedesco
Questa il comunicato: "Hellas Verona FC rende noto di aver riscattato da Southampton Football Club, a titolo definitivo, il difensore tedesco Armel Bella-Kotchap. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030.
Arrivato al Verona ad agosto 2025, il classe 2001 ha collezionato finora 1.127 minuti in 15 presenze, confermandosi un punto fermo della difesa gialloblù.
