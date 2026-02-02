hellas1903 calciomercato Verona, riscattato Bella-Kotchap: 7 milioni al Southampton

Verona, riscattato Bella-Kotchap: 7 milioni al Southampton

L'Hellas ingaggia a titolo definitivo il difensore tedesco dal club inglese
Armel Bella-Kotchap è un giocatore del Verona a titolo definitivo.

L'Hellas ha esercitato il diritto di riscatto sul difensore, ingaggiato in prestito l'estate scorsa.

Lo riporta Fabrizio Romano.

Al Southampton, titolare del cartellino del tedesco, andranno 7 milioni di euro.

