Armel Bella-Kotchap è un giocatore del Verona a titolo definitivo.
hellas1903 calciomercato Verona, riscattato Bella-Kotchap: 7 milioni al Southampton
gazzanet
Verona, riscattato Bella-Kotchap: 7 milioni al Southampton
L'Hellas ingaggia a titolo definitivo il difensore tedesco dal club inglese
L'Hellas ha esercitato il diritto di riscatto sul difensore, ingaggiato in prestito l'estate scorsa.
Lo riporta Fabrizio Romano.
Al Southampton, titolare del cartellino del tedesco, andranno 7 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA