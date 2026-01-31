Cisse al Milan, accordo raggiunto con il Verona: niente Psv

Alphadjo Cisse andrà al Milan.
Il trequartista chiuderà la stagione in prestito al Catanzaro, dopo il passaggio ai rossoneri
Accordo raggiunto tra il Verona e il club rossonero, riporta Sky, per il trequartista.
Niente Psv Eindhoven, dunque, per Cisse, che passerà comunque al Milan, con cui firmerà un contratto quinquennale, alla fine della stagione, dopo aver concluso la stagione in prestito al Catanzaro.
Al club giallorosso, per cui Cisse ha giocato 21 partite, segnando 6 gol e fornendo un assist, l'Hellas avrebbe dovuto versare un indennizzo per la chiusura anticipata del prestito, visto che Cisse sarebbe andato subito al Psv.
Questione che non si pone con la nuova intesa trovata con il Milan.
La valutazione per Cisse è di 8 milioni di euro, bonus compresi.
