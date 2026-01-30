Kulenovic ha scelto il Torino, Verona bruciato sul traguardo per il centravanti croato

Niente da fare per Sandro Kulenovic, non sarà un giocatore dell'Hellas nonostante una tenace trattativa di Sogliano per ingaggiarlo. L'attaccante della Dinamo Zagabria, in campo ieri sera in Europa League, ha scelto il Torino come nuova destinazione.
Confermata la notizia delle 19 che arrivava dalla Croazia, inserimento a segno del club granata
Verona e Dinamo avevano già l'accordo, arrivando l'Hellas a offrire subito 3,5 milioni più bonus senza attendere giugno. La minore probabilità di retrocedere ha fatto la differenza per il calciatore, che, vista la nuova possibilità, ha sterzato verso le Alpi dove si recherà in prestito con obbligo di riscatto.
Intanto, l'Hellas ha ufficializzato l'arrivo dell'altro centravanti, Kieron Bowie.
