Kulenovic, si inserisce il Torino! Il calciatore tentato dai granata

"Già giovedì, forse mercoledì, - scrive www.germanijak.hr era tutto concordato tra Dinamo e Verona, Sandro Kulenović sarebbe dovuto diventare il nuovo attaccante del club . I Blues hanno accettato l'offerta da oltre tre milioni di euro, più bonus, ma Kulenović si è preso ancora qualche giorno per pensarci, e si attendeva la sua risposta". Il Verona avrebbe a quel punto proposto l'acquisto immediato, senza prestito con obbligo per convincere Dinamo e calciatore.

"Ma - spiega ancora germanijak.hr - mentre rifletteva, è arrivata una nuova offerta. Ora è il Torino che prenderebbe Kulenović in prestito fino a fine stagione con obbligo di riscatto in estate, e la cifra è più o meno la stessa del Verona. L'attaccante della Dinamo sembra più propenso per il Torino che per il Verona, convinto di non giocare in Serie B l'anno prossimo, cosa che potrebbe accadergli molto più facilmente con il Verona. Quindi, in linea di principio, ha rifiutato il Verona e accettato il Torino, e le trattative tra i club e il giocatore sono attualmente in corso, Kulenović potrebbe dirigersi verso l'Appennino già sabato".