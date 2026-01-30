hellas1903 news Kulenovic, si inserisce il Torino! Il calciatore tentato dai granata

Kulenovic, si inserisce il Torino! Il calciatore tentato dai granata

Secondo la stampa croata l'attaccante preferirebbe il club di Cairo
Redazione Hellas1903

Le notizie si susseguono e ne arriva una direttamente dalla Croazia sulla situazione di Kulenovic.

"Già giovedì, forse mercoledì, - scrive www.germanijak.hr era tutto concordato tra Dinamo e Verona, Sandro Kulenović sarebbe dovuto diventare il nuovo attaccante del club . I Blues hanno accettato l'offerta da oltre tre milioni di euro, più bonus, ma Kulenović si è preso ancora qualche giorno per pensarci, e si attendeva la sua risposta". Il Verona avrebbe a quel punto proposto l'acquisto immediato, senza prestito con obbligo per convincere Dinamo e calciatore.

"Ma - spiega ancora germanijak.hr - mentre rifletteva, è arrivata una nuova offerta. Ora è il Torino che prenderebbe Kulenović in prestito fino a fine stagione con obbligo di riscatto in estate, e la cifra è più o meno la stessa del Verona. L'attaccante della Dinamo sembra più propenso per il Torino che per il Verona, convinto di non giocare in Serie B l'anno prossimo, cosa che potrebbe accadergli molto più facilmente con il Verona. Quindi, in linea di principio, ha rifiutato il Verona e accettato il Torino, e le trattative tra i club e il giocatore sono attualmente in corso, Kulenović potrebbe dirigersi verso l'Appennino già sabato". 

