Il Verona gioca sul campo del Cagliari dopo un mese disastroso.
Verona, con il Cagliari dopo un mese disastroso. Poi chiude il mercato
In questo periodo i gialloblù hanno perso cinque delle sette partite giocate, con 15 gol subiti
Dal 28 dicembre a oggi, l'Hellas ha fatto risultati e avuto numeri pessimi. Così è sprofondato in classifica, proprio quando si era risollevato con la vittorie con Atalanta e Fiorentina.
I gialloblù, domani, cercheranno di riprendersi in quella che è l'ultima gara con il mercato aperto.
Questi i dati dei gialloblù in questo periodo, cominciato pochi giorni prima del via alla sessione invernale.
Partite giocate 7
Punti 2
Vinte 0
Pareggiate 2
Perse 5
Gol fatti 5
Gol subiti 15
Differenza reti -10
