Cagliari-Verona, Zanetti in silenzio. Pisacane: “Scontro diretto vero”

Il Verona è ferito è quindi vuole dare segnali di vitalità. Ma noi non dobbiamo certamente commettere l’errore di pensare che queste due vittorie abbiano cambiato quello che ci diciamo dall’inizio. Dobbiamo ragionare come se nelle ultime due gare avessimo fatto un punto e non di più.

Per domani chi ha giocato e fatto bene parte nelle ultime partite certamente avvantaggiato, e quindi domani potrei riproporre lo stesso undici delle ultime due gare. Si lavora per avere una classifica migliore, dobbiamo continuare a martellare, è uno scontro diretto ed è come una finale. Sono certo che Cagliari ci spingerà molto domani sera e noi dobbiamo essere un tutt’uno con il pubblico"