Ufficiale, Sandi Lovric è un nuovo giocatore del Verona

Nato a Lienz , in Austria , il 28 marzo 1998 , Lovric cresce nel Settore Giovanile dello Sturm Graz , Club che milita nella massima serie austriaca. Con questa maglia debutta in Prima squadra il 17 agosto 2014 , a soli 16 anni, nel pareggio per 1-1 contro l' Austria Vienna . Resta nel Club per cinque stagioni, in cui scende in campo in 79 occasioni , segnando 1 gol e fornendo 8 assist . Guadagna inoltre esperienza nelle coppe europee, giocando le qualificazioni per la Champions League e l' Europa League . Nella stagione 2017/18 conquista il suo primo trofeo, la Coppa d'Austria .

Nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell'Udinese, con cui ha collezionato un totale di 117 presenze, 9 gol e 14 assist tra Serie A e Coppa Italia.