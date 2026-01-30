Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito fino al 30 giugno 2026 - da Udinese Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Sandi Lovric.
gazzanet
Ufficiale, Sandi Lovric è un nuovo giocatore del Verona
Nato a Lienz, in Austria, il 28 marzo 1998, Lovric cresce nel Settore Giovanile dello Sturm Graz, Club che milita nella massima serie austriaca. Con questa maglia debutta in Prima squadra il 17 agosto 2014, a soli 16 anni, nel pareggio per 1-1 contro l'Austria Vienna. Resta nel Club per cinque stagioni, in cui scende in campo in 79 occasioni, segnando 1 gol e fornendo 8 assist. Guadagna inoltre esperienza nelle coppe europee, giocando le qualificazioni per la Champions League e l'Europa League. Nella stagione 2017/18 conquista il suo primo trofeo, la Coppa d'Austria.
Nel 2019 si trasferisce al Lugano, Club in cui gioca fino al 2022. Con gli svizzeri mette a referto 108 presenze, 12 gol e 21 assist tra Super League, Coppa Svizzera - che vince nella stagione 2021/22 - ed Europa League.
Nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell'Udinese, con cui ha collezionato un totale di 117 presenze, 9 gol e 14 assist tra Serie A e Coppa Italia.
A livello internazionale ha vestito la maglia dell'Austria per tutte le selezioni giovanili, dall'Under 16 all'Under 21. Nel 2020 sceglie di rappresentare la Slovenia, esordendo in Nazionale maggiore il 7 ottobre dello stesso anno nell'amichevole vinta per 4-0 contro il San Marino.
Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Sandi, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali in maglia gialloblù.
© RIPRODUZIONE RISERVATA