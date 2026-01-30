L'ufficialità del passaggio di Kieron Bowie al Verona arriverà tra oggi e domani.
Bowie al Verona, l’ufficialità tra oggi e domani. Contratto fino al 2030
Visite mediche per l'attaccante, per lui debutto nella partita con il Pisa
L'attaccante scozzese svolgerà in queste ore le visite mediche con l'Hellas per dopo firmare il contratto con il club gialloblù, cui si legherà fino al 30 giugno 2030.
Bowie sarà disponibile per la partita con il Pisa di venerdì prossimo al Bentegodi.
Molto difficile, infatti che completi l'iter burocratico necessario per giocare in tempo per la gara con il Cagliari.
