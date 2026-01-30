hellas1903 calciomercato Mercato, il Verona scatta per Lovric: può arrivare già oggi

Mercato, il Verona scatta per Lovric: può arrivare già oggi

L'Hellas ai dettagli con l'Udinese per il difensore: accordo vicinissimo
Scatto del Verona per Sandi Lovric.

L'Hellas stringe con l'Udinese per l'arrivo del difensore.

Riporta Sky che l'accordo è in fase di conclusione, con Lovric che può passare al Verona già oggi.

Se l'operazione venisse completata in tempo, Lovric sarebbe disponibile già per la gara con il Cagliari.

 

