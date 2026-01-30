hellas1903 news Kulenovic, Boban blocca (per ora) il trasferimento al Verona

Kulenovic, Boban blocca (per ora) il trasferimento al Verona

Situazione in stand-by, l'Hellas conta che si sblocchi
Il trasferimento di Sandro Kulenović dalla Dinamo Zagabria al Verona è attualmente bloccato.

L'Hellas ha completato l'acquisizione di Kieron Bowie, attaccante dell'Hibernian, e la situazione con Kulenović verrà riesaminata nelle prossime ore.

Ieri sera l'attaccante croato è partito titolare giocando 60 minuti nella gara di Europa League persa dalla Dinamo con il Midtjylland.  Kulenovic aveva chiesto di essere liberato prima della partita ma il presidente Zvonimir Boban non glielo ha concesso. Ora il Verona attende novità e conta di poter ingaggiare anche Kulenovic.

