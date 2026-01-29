hellas1903 news Esuberi, il Verona potrebbe cedere Mosquera ed Harroui, le piste

Esuberi, il Verona potrebbe cedere Mosquera ed Harroui, le piste

Con i nuovi ingressi in arrivo l'Hellas pensa ad altre cessioni
Con due nuovi attaccanti in arrivo, Bowie e Kulenovic, il Verona pensa a cedere qualche giocatore considerato in esubero.

Uno di questi è Daniel Mosquera. Alcuni agenti lo hanno proposto al Panathinaikos e anche a club della MLS, ma queste proposte non hanno portato a sviluppi. Mosquera ha un contratto col Verona fino al 30 giugno 2028. Nell'attuale stagione ha giocato 15 partite e fornito due assist.

Con l'obbiettivo Belahyane, potenziale operazione in entrata che per ora non si sblocca (Nicolò Schira scrive che il calciatore preferirebbe un'altra destinazione), l'Hellas pensa a cedere anche a centrocampo. La Sampdoria è interessata ad Abdou Harroui. Gli aspetti finanziari del potenziale accordo sono considerati compatibili con i parametri economici del club doriano. Il nazionale marocchino e olandese, come Mosquera ha un contratto con io Verona fino a giugno 2028.

