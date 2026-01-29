Il PSV sta attendendo Alphadjo Cissè, sempre più vicino al trasferimento in Olanda: il giovane trequartista classe 2006, protagonista in giallorosso (in prestito dal Verona) con sei gol e un assist nella prima parte di stagione, si trasferirà a titolo definitivo per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro.
hellas1903 gazzanet Cissè al PSV, manca solo l’accordo economico tra Verona e Catanzaro
gazzanet
Cissè al PSV, manca solo l’accordo economico tra Verona e Catanzaro
Si tratta sul risarcimento che l'Hellas deve dare al club calabrese per la risoluzione anticipata del prestito
L’unico dettaglio ancora da definire (e che di fatto sta rallentando la trattativa) riguarda l’accordo tra Catanzaro e Verona per la risoluzione anticipata del prestito: il club del presidente Floriano Noto chiede 1,5 milioni di euro, i gialloblù ne offrono 500 mila. Si punta a un compromesso tra 800 e 900mila euro, e, salvo clamorosi passi indietro, ora si attende solo l’ufficialità dell’operazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA