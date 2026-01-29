Mercato, il Verona cerca un nuovo portiere: c’è Hein

Il Verona è alla ricerca di un nuovo portiere.
Hellas in trattativa per l'estone, in prestito al Werder Brema dall'Arsenal
Il club gialloblù è in trattativa per Karl Jacob Hein, estone che gioca nel Werder Brema, in prestito dall'Arsenal.
La dirigenza dell'Hellas lavora a un accordo con le due società per completare l'operazione.
Hein ha disputato due partite nella Bundesliga 2025-2026.
