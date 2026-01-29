hellas1903 calciomercato Mercato, il Verona cerca un nuovo portiere: c’è Hein

gazzanet

Mercato, il Verona cerca un nuovo portiere: c’è Hein

Mercato, il Verona cerca un nuovo portiere: c’è Hein - immagine 1
Hellas in trattativa per l'estone, in prestito al Werder Brema dall'Arsenal
Redazione Hellas1903

Il Verona è alla ricerca di un nuovo portiere.

Il club gialloblù è in trattativa per Karl Jacob Hein, estone che gioca nel Werder Brema, in prestito dall'Arsenal.

La dirigenza dell'Hellas lavora a un accordo con le due società per completare l'operazione.

Hein ha disputato due partite nella Bundesliga 2025-2026.

Leggi anche
Bowie al Verona, traguardo vicino. Le cifre dell’operazione per l’attaccante...
Attacco, il Verona insiste per Bowie, l’Hibernian non ha fretta di venderlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA