Come abbiamo svelato ieri, il Verona ha presentato un'offerta per Kieron Bowie, attaccante dell'Hibernian, offerta che il club scozzese ha rifiutato.
hellas1903 news Attacco, il Verona insiste per Bowie, l’Hibernian non ha fretta di venderlo
gazzanet
Attacco, il Verona insiste per Bowie, l’Hibernian non ha fretta di venderlo
Dopo la prima offerta rifiutata il club di Presidio ci riprova per la punta scozzese
L'Hellas starebbe ora tentando di riaprire la trattativa dopo il no per 4,3 milioni di sterline più 870 mila di bonus. L'Hibernian vuole realizzare una cifra intorno ai 6,5 milioni e ha comunque dato il via libera al giocatore per poter eventualmente andare.
Da vedere, ora, se la proposta migliorativa potrà accontentare il club di Edimburgo, che in ogni caso non ha fretta di vendere il calciatore, cosa che eventualmente potrà avvenire, scrive la stampa scozzese, non prima di lunedì prossimo.
Nel frattempo prosegue anche la trattativa con la Dinamo Zagabria per Kulencovic, operazione che al momento ha buone possibilità di andare a segno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA