Si avvicina il passaggio di Alphadjo Cisse al Psv Eindhoven.
Cisse al Psv Eindhoven, accordo vicino: 8 milioni per l’okay
Intesa da trovare tra Verona e Catanzaro, poi il trequartista passerà al club olandese
Okay a 8 milioni per il trasferimento del trequartista dall'Hellas al club olandese: questo l'accordo in fase di definizione.
A riportarlo è Sky.
Resta da colmare la distanza tra Verona e Catanzaro per l'indennizzo in favore del club giallorosso dopo la chiusura del prestito di Cisse (21 presenze, 6 gol e un assist in giallorosso): 1.5 milioni la richiesta del Catanzaro, l'Hellas vuole fermarsi a 500mila.
Intesa comunque in vista.
