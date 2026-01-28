hellas1903 calciomercato Cisse al Psv Eindhoven, accordo vicino: 8 milioni per l’okay

Cisse al Psv Eindhoven, accordo vicino: 8 milioni per l’okay

Intesa da trovare tra Verona e Catanzaro, poi il trequartista passerà al club olandese
Si avvicina il passaggio di Alphadjo Cisse al Psv Eindhoven.

Okay a 8 milioni per il trasferimento del trequartista dall'Hellas  al club olandese: questo l'accordo in fase di definizione.

A riportarlo è Sky.

Resta da colmare la distanza tra Verona e Catanzaro per l'indennizzo in favore del club giallorosso dopo la chiusura del prestito di Cisse (21 presenze, 6 gol e un assist in giallorosso): 1.5 milioni la richiesta del Catanzaro, l'Hellas vuole fermarsi a 500mila.

Intesa comunque in vista.

