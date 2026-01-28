hellas1903 calciomercato Kulenovic-Verona, arriva il sì della Dinamo Zagabria

Kulenovic-Verona, arriva il sì della Dinamo Zagabria

Accelera la trattativa per il passaggio all'Hellas dell'attaccante croato
Redazione Hellas1903

Accelera la trattativa per il passaggio di Sandro Kulenovic al Verona.

Come riporta Alfredo Pedullà, l'Hellas è sempre più vicino all'attaccante croato.

Intesa totale con il giocatore, è arrivato il via libera della Dinamo Zagabria, che ha aperto all'accordo con il club gialloblù.

Il sì al passaggio di Kulenovic al Verona è in vista.

