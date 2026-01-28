Kulenovic-Verona, arriva il sì della Dinamo Zagabria

Accelera la trattativa per il passaggio di Sandro Kulenovic al Verona.
Accelera la trattativa per il passaggio all'Hellas dell'attaccante croato
Come riporta Alfredo Pedullà, l'Hellas è sempre più vicino all'attaccante croato.
Intesa totale con il giocatore, è arrivato il via libera della Dinamo Zagabria, che ha aperto all'accordo con il club gialloblù.
Il sì al passaggio di Kulenovic al Verona è in vista.
