Mercato Verona, continua la trattativa per Halhal

Il Verona cerca sempre rinforzi in difesa e continua a trattare con il Malines per Redouane Halhal.

Accordo che rimane da trovare, tra la richiesta del club belga, che per il trasferimento a titolo definitivo centrale marocchino vuole 2 milioni di euro, e la proposta dell'Hellas.

Il club gialloblù lavora al prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Resta la distanza da coprire per chiudere l'intesa.

