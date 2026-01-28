Mercato Verona, continua la trattativa per Halhal

Il Verona cerca sempre rinforzi in difesa e continua a trattare con il Malines per Redouane Halhal.
Rimane la distanza tra la richiesta del club belga e l'offerta presentata dal Verona
Accordo che rimane da trovare, tra la richiesta del club belga, che per il trasferimento a titolo definitivo centrale marocchino vuole 2 milioni di euro, e la proposta dell'Hellas.
Il club gialloblù lavora al prestito con diritto o obbligo di riscatto.
Resta la distanza da coprire per chiudere l'intesa.
