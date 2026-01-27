Attacco Verona, l’Hibernian rifiuta l’offerta dell’Hellas per Kieron Bowie

L'Hibernian ha oggi rifiutato un'offerta offerta da oltre 5 milioni di sterline da parte dell'Hellas Verona per Kieron Bowie, attaccante entrato a far parte del club della Scottish Premiership nell'estate del 2024 e che ha finora giocato 52 volte per la squadra di Easter Road segnando 15 gol. A riportarlo è il Daily Record.