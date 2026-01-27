Attacco Verona, l’Hibernian rifiuta l’offerta dell’Hellas per Kieron Bowie

L'Hibernian ha oggi rifiutato un'offerta offerta da oltre 5 milioni di sterline da parte dell'Hellas Verona per Kieron Bowie, attaccante entrato a far parte del club della Scottish Premiership nell'estate del 2024 e che ha finora giocato 52 volte per la squadra di Easter Road segnando 15 gol. A riportarlo è il Daily Record.
Tentativo del club gialloblù per la punta scozzese
L'Hibernian attende un'offerta migliorativa (pare valuti l'attaccante 6,5 milioni di sterline) dal Verona, che nel frattempo sta trattando anche per Kulenovic con la Dinamo Zagabria. Per Bowie c'è anche l'interesse del Celtic.
In passato, nel 2022, il Verona ha acquistato dagli Hibs Josh Doig, con l'allora ds Marroccu.
