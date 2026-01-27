Il Verona deve sostituire Giovane e punta a un rinforzo per l'attacco. C’è un nome a sorpresa che sta avanzando, e lo svela Alfredo Pedullà.
Verona, trattativa per l’attaccante Kulenovic della Dinamo Zagabria
Il calciatore croato ha accettato, si cerca l'accordo tra i club
Si tratta di Sandro Kulenovic, attaccante croato classe 1999 della Dinamo Zagabria. La trattativa è entrata già nel vivo e si sta ragionando per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Kulenovic, la cui valutazione del cartellino è di circa 4 milioni, ha aperto al trasferimento e ora il Verona sta accelerando per trovare tutti gli accordi.
Kulenovic, croato di Zagabria, è una prima punta alta 191 centimetri di piede destro. 16 presenze con 6 gol e 1 assist nella Hrvatska nogometna liga (quasi mai titolare), ha giocato in questa stagione anche in Europa League dove ha sommato 7 presenze, 1 gol e 1 assist.
