Verona, trattativa per l’attaccante Kulenovic della Dinamo Zagabria

Il calciatore croato ha accettato, si cerca l'accordo tra i club

Redazione Hellas1903 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 11:51)

Il Verona deve sostituire Giovane e punta a un rinforzo per l'attacco. C’è un nome a sorpresa che sta avanzando, e lo svela Alfredo Pedullà.

Si tratta di Sandro Kulenovic, attaccante croato classe 1999 della Dinamo Zagabria. La trattativa è entrata già nel vivo e si sta ragionando per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Kulenovic, la cui valutazione del cartellino è di circa 4 milioni, ha aperto al trasferimento e ora il Verona sta accelerando per trovare tutti gli accordi.

Kulenovic, croato di Zagabria, è una prima punta alta 191 centimetri di piede destro. 16 presenze con 6 gol e 1 assist nella Hrvatska nogometna liga (quasi mai titolare), ha giocato in questa stagione anche in Europa League dove ha sommato 7 presenze, 1 gol e 1 assist.