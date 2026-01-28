hellas1903 calciomercato Difesa Verona, tentativo a vuoto per Uduokhai del Besiktas

Difesa Verona, tentativo a vuoto per Uduokhai del Besiktas

Troppa distanza tra le parti, l'Hellas si ritira dalla trattativa
Redazione Hellas1903

Il Verona ha chiesto il difensore centrale tedesco Felix Uduokhai, classe 1997 di proprietà del Besiktas.

Ieri mattina ci sono stati contatti tra i club ma, riporta Alfredo Pedullà, alla fine non sono stati raggiunti gli accordi e l’Hellas si è ritirato dalla trattativa per la troppa distanza sia sulla formula che sul costo dell’operazione.

