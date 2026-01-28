Bowie al Verona, traguardo vicino. Le cifre dell’operazione per l’attaccante dell’Hibernian

Dopo la prima offerta rifiutata ieri dall'Hibernian (4,3 milioni di sterline più 870 mila di bonus) oggi il club di Presidio si è avvicinato di molto alla richiesta (6,5) arrivando a proporre 6 milioni più bonus per l'attaccante ventitreenne della squadra di Edimburgo.

Il "The Scottish Sun" svela che l'Hellas è vicino a chiudere l'operazione, con una cifra ritenuta da capogiro per l'Hibernian, e che Bowie, 190 centimetri, 22 presenze e 8 gol in Championship in questa stagione, potrebbe firmare un contratto a lungo termine entro le prossime 24 ore.